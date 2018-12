Esra Dalfidan's

Was kaum jemand wusste, als im Mai 2017 Franz von Chossy mit seinem Quintet den Pappelgarten restlos begeisterte: Es ist die großartige Sängerin Esra Dalfidan, die Franz von Chossy 2010 erstmals nach Reutlingen brachte. Als sich Publikum und Sponsoren einheilig und vehement ein neues Konzert mit Franz von Chossy wünschten, was lag da näher, als wieder den Konzert zu Esra Dalfidan zu suchen? Esra fasziniert mit ihrer Stimme und ihren Kompositionen. Sie fasziniert so sehr, dass Franz von Chossy ihr immer noch als Pianist die Treue hält, obwohl er selbst inzwischen vor allem in China berühmt geworden ist und als internationaler Star gelten darf.

Dabei entführt sie uns mit orientalisch, folklotristische gefärbten Klängen. Sie bedient sich bei klassischen und zeitgenössischen Vorbildern, improvisiert über polyrhythmische Ostinati. Trotz allem ist der melodische Jazz die universelle Sprache dieser Klangästheten. "FIDAN" - ein Quintet, das fünf Musiker und Persönlichkeiten der besonderen Art zu einer unzertrennlichen Einheit zusammenführt.

Esra Dalfidan (voc)

Tobias Klein (bcl)

Franz von Chossy (p)

Cord Heineking (b)

Uli Genenger (dr)