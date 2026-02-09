Essbare Wildpflanzen - Spaziergang und wildes Mittagessen

Für Kinder ab 6 Jahren mit Begleitperson

Bei einem Spaziergang halten wir Ausschau nach essbaren Wildpflanzen und betrachten ihre besonderen Erkennungsmerkmale. Wir sammeln einige Wildkräuter und ggf. Wildfrüchte oder Samen ein.

Im Anschluss verarbeiten wir sie in der Villa Butz für ein gemeinsames Mittagessen.

Treffpunkt: kleiner Parkplatz nach dem DJK Vereinsheim am Bürgerhölzle, an der Hohenstaufenstraße in Richtung DJK Vereinsheim abbiegen

Bitte geben Sie bei der Anmeldung an, falls Ihr Kind eine besondere Kostform (vegetarisch/vegan), Allergien, Unverträglichkeiten hat.

Bitte mitbringen Schürze, Körbchen, Vesperbox