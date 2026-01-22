"essbares Quartier" Permakultur Prinzipien Februar

Herzliche Einladung zum Permakultur Workshop mit Valentin Claus auf der Kulturinsel und Inselgrün!

Permakultur Prinzipen, Methoden und Werkzeuge

Die Workshopreihe mit Valentin Claus setzt sich entsprechend des Mottos „Essbares Quartier“ mit Permakultur auseinander.

Der Permakulturexperte Valentin Claus gibt sowohl theoretische als auch praktische Einblicke in die Permakultur-Prinzipien. Das

Wissen um diese Zusammenhänge inspiriert sowohl die konkrete Gestaltung eines gedeihenden Gartens als auch unseren Umgang mit der Welt im grösseren. Ihr dürft gespannt sein!

Diesen Monat geht es um die Grundlagen der Permakultur und darum, wie nachhaltige Systeme im Garten und in der Stadt aufgebaut werden können.