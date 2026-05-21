essbares Quartier" Permakultur Prinzipien Juni

Die Workshopreihe mit Valentin Claus setzt sich entsprechend des Mottos „Essbares Quartier“ mit Permakultur auseinander.

Der Permakulturexperte Valentin Claus gibt sowohl theoretische als auch praktische Einblicke in die Permakultur-Prinzipien. Das

Wissen um diese Zusammenhänge inspiriert sowohl die konkrete Gestaltung eines gedeihenden Gartens als auch unseren Umgang mit der Welt im grösseren. Ihr dürft gespannt sein!

Diesen Monat geht es um Beikräuter, Nützlinge und Schädlinge und darum, wie ein natürliches Gleichgewicht im Garten entsteht.

Der Workshop findet ab 13:00 Uhr im #willkommensRaum auf unserer Kulturinsel statt, meldet euch schnell an #zahlwasdukannst. Für den praktischen Teil des Workshops bitte wetterfeste Kleidung und geeignete Schuhe mitbringen.

Wir freuen uns auf euch!