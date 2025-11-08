"essbares Quartier" Permakultur Prinzipien November

Herzliche Einladung zum Permakulturworkshop im November in und auf unserer Kulturinsel und Inselgrün 🌱

Wie können Gärten, Felder und allgemein der Anbau von Lebensmitteln Gemeinschaft fördern? Wie lassen sich Räume und Projekte sozial gestalten, sodass alle Menschen aktiv teilhaben können? Wie kann die Ernte gerecht und unabhängig vom Geldbeutel der einzelnen Menschen geteilt werden? Und wie können städtische Gärten wie Inselgrün oder die Essbare Straße zu Orten der Begegnung und des Austauschs werden? In unserem Workshop im November werden wir diese Fragen durch eine permakulturelle Brille betrachten und diskutieren.

Permakultur Prinzipen, Methoden und Werkzeuge