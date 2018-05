Essential w./ DJ W!ld

× Erweitern Romy S Logo

Bei der Reihe „Essential“ konzentrieren wir uns mal wieder nur auf das Eine: Musik – und nichts anderes. Und deshalb spielt bei dieser Ausgabe auch einer, der das genauso macht: DJ W!ld aus Paris.

Einer, der die Musik in den Fokus rückt – und dafür weltweit gefeiert wird!DJ W!ld macht seinem Namen alle Ehre: Wenn er an den Decks steht geht es in den Clubs so wild zu, dass sogar das „i“ in seinem Namen vor Freude kopfüber steht! Im Vergleich zu vielen Acts, die über Nacht mit einem mittelmäßigen Remake irgendeines Hits auf Soundcloud in den Himmel gehypt werden und dann ordentlich am Rad drehen, hat der französische Produzent und DJ einfach sein Ding gemacht. Nicht besonders laut, und schon gar nicht auf Erfolg mit dem Brecheisen getrimmt. Er wandelte sich über viele Jahre vom Helden des Pariser Undergrounds zu einem weltweit gefeierten Artist, der in den besten Clubs ein- und ausgeht. Dazu gesellt sich – natürlich – auch eine propere Anzahl an Produktionen. Sowohl in seinen Tracks als auch in seinen Sets vermischt er eine fulminante und innovative Mischung aus groovigem House, Techno und Acid. Und die ist nun mal, genau, w!ld! Denn seine musikalische Bandbreite und Vielschichtigkeit ist berühmt-berüchtigt! Zwischen strammen 4/4-Beats und Downtempo ist alles drin. Kein Wunder, dass von auf allen gängigen Spitzen-Labels hofiert wird, und er als DJ quasi nonstop ausgebucht ist: 2009 wurde er von Circoloco im DC10 zum Resident verpflichtet, kurz später wurde er von Sven Väth eingeladen, seiner Cocoon-Familie beizutreten. Damit es auch ja nicht langweilig wird, führt DJ W!ld auch noch zwei eigene Labels namens „W“ und „Catwash“. Jep, der Mann lebt für die Musik – und damit ist er der perfekte Kandidat für die neue Ausgabe von „Essential“. Den lokalen Support übernimmt wie immer Mike Menudo mit seiner brillanten, feinen Techhousedeepelectro-Superstyle-Mischung!

DJ W!ld (Robsoul / Paris)Mike Menudo (Essential / Stuttgart)