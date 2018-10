Essential w./ Gregor Tresher

Exzellente Elektronik + exzessive Energie = Essential! Die Partyreihe, bei der es nur um das Eine geht – sakrisch gute Musik. Diesmal kommt Gregor Tresher vorbei, der Mann für feinen, treibenden und vor allem melodiösen Techhouse!

Machen wir uns nix vor: Viele Tracks im elektronischen Bereich klingen irgendwie ziemlich, na sagen wir, ähnlich. Es braucht halt doch mehr als nur eine Bassdrum und eine brummende Synthie-Line, um musikalisch für Aufmerksamkeit zu sorgen. Zum Glück gibt es Produzenten und DJs wie Gregor Tresher. Der ist nämlich echt ´ne Marke – denn: Seine Musik ist gespickt mit wunderbaren Melodien. Seelenloses UftaUfta? Gibt’s bei ihm nicht! Bei ihm ist es das Zusammenspiel aus vielen groovigen Elementen und Harmonien, das seine Produktionen so organisch und besonders macht. Er sagt: Ein Beat groovt halt, oder er groovt nicht. Aber mit Melodien ist es möglich, etwas ganz Neues in die Musik einzubringen. Da klingt die Maschinenmusik plötzlich viel vertrauter und emotionaler. Diese Herangehensweise hat ihn seit seinem Start als DJ in Frankfurt Anfang der 90er in die höchsten Sphären der internationalen Elektronik-Szene befördert. Mit „A Thousand Nights“ landete er 2008 einen riesigen Hit, der sich zum bestverkauften Technotrack des Jahres bei Beatport entwickelte. Vor allem seitdem gibt’s bei ihm kein Halten mehr: Mit seinem besonderen Sound wird er auf der ganzen Welt gebucht, er releast auf Labels wie „Drumcode“, „Cocoon“ und seinem eigenen Imprint „Break New Soil“ – und remixt Künstler wie Depeche Mode, Sven Väth, Moby und viele mehr. Einer, der musikalisch wirklich etwas zu sagen hat – und bei dem man besser ganz genau hinhören sollte! Das gilt natürlich auch für den „Essential“-Host des Abends, Mike Menudo. Bei ihm kommt alles auf die Teller, was zwischen Deep House und Techno so alles rummst. Diese explosive Mischung wird dafür sorgen, dass „Essential“ ab der ersten Minute des Abends wie eine Rakete durch die Decke gehen wird! Mit am Start ist auch „Essential“-Newcomer Kerim, der den Abend mit Techhousedeepelectro-Superstyle kickstarten werden!

Gregor Tresher (Break New Soil / Frankfurt)

Mike Menudo (Essential / Stuttgart)

Kerim (Essential / Stuttgart)