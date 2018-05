Die Esskastanie –Baum des Jahres 2018

Esskastanien sind in Deutschland eher selten. Castanea sativa, wie sie eigentlich heißt, überrascht jedoch mit kulinarischer und praktischer Vielseitigkeit und nicht zuletzt mit ihrer reizvollen Blütenpracht. Deshalb ist sie Baum des Jahres 2018. Der Baum des Jahres wird seit rund 30 Jahren ernannt und stellt einzelne Baumarten in den Mittelpunkt. M. Sc. Anna Krupp vom Institut für Botanik und Dr. Robert Gliniars, Kustos der Hohenheimer Gärten, erläutern, was den Baum so besonders macht.

Eintritt: 5 Euro (ermäßigt 3 Euro, Kinder unter 12 Jahren beitragsfrei)