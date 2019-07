Das 1988 gegründete Esslinger Jazz Projekt erlebt gerade sein Revival in der Urbesetzung.

Mit ihrer raffinierten Mischung/Mixtur der Stücke aus der Jazz- und Rockgeschichte, als auch Eigenkompositionen sowie der Versiertheit der einzelnen Musiker in puncto Groove, Melodiösität und Improvisationsvermögen verspricht dieses homogene Quintett einen hochspannenden Konzertabend, mit fulminanten Höhepunkten in den akrobatischen Improvisisationen, eingewoben in einen rockigen und swingenden Sound.