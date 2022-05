"Esslingen 75" - Lettisches Lieder- und Tanzfest in Esslingen

Der lettische Kulturverein SAIME e. V. pflegt und bewahrt Sprache, Traditionen, Brauchtum, lettische Kultur, Geschichte und fördert die Kinder- und Jugendbildung. Durch Kooperationen und Vernetzungen leistet der Verein einen Beitrag zur internationalen Gesinnung, zur Toleranz und Völkerverständigung.

Mit der Stadt Esslingen am Neckar verbindet den Verein eine gemeinsame Geschichte: Nach dem Zweiten Weltkrieg befand sich dort eine der größten Kolonien der lettischen Vertriebenen, in der bis zu 7000 Letten lebten. Im Jahr 1947 wurde in Esslingen ein lettisches Liederfest organisiert, das erste seiner Art außerhalb Lettlands. In Erinnerung an dieses Ereignis fand im Jahr 2017 ein dreitägiges Fest der Zusammenkunft, der Verständigung und der Einheit statt.

In Zusammenarbeit mit vielen Kooperationspartnern, Besuchern und Teilnehmenden veranstaltet der Verein auch in diesem Jahr wieder ein mehrtägiges Kulturfest in der Esslinger Innenstadt. Das Program wird noch veröffentlicht.