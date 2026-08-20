Die Esslinger Innenstadt funkelt wieder! Am Samstag, den 12. September verwandelt sich die Esslinger Innenstadt in eine stimmungsvolle Sommerabendkulisse.

Im Rahmen des langen Einkaufabends öffnen über 80 Fachgeschäfte bis 22 Uhr ihre Türen und überraschen die Besucher*innen mit besonderen Aktionen und Angeboten. Die gemeinsame Veranstaltung vom Citymanagement der Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH und des City Initiative Esslingen e.V. findet traditionell am letzten Wochenende der Sommerferien statt. „Esslingen funkelt ist bei vielen Esslinger*innen ein fester Termin im Jahreskalender. Wir freuen uns sehr, dass die Innenstadt bald wieder zum lebendigen Treffpunkt wird, bei dem man sich nach der Urlaubszeit wiedersehen, austauschen und jede Menge gemeinsam erleben kann“, freut sich EST-Geschäftsführer Michael Metzler.

Ergänzend zum breiten Shoppingangebot findet entlang der Ritterstraße bis zum Hafenmarkt der bunte Lichtermarkt mit Nachtflohmarkt statt. Schatzsuchende können bei über 60 Ausstellern ausgiebig stöbern und entdecken. Beide Märkte haben jeweils ab 12.00 bis 22.00 Uhr geöffnet.