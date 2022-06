Esslinger Bürgerfest und Schwörtag

Traditionelles Fest der Esslinger Stadtgesellschaft

Der Schwörtag im Schwörhof (bei entsprechender Witterung im Evangelischen Gemeindehaus am Blarerplatz) bildet den offiziellen Auftakt für das Bürgerfest, das die Stadt Esslingen am Neckar in der historischen Altstadt feiert.

Der Schwörtag war ein zentrales verfassungspolitisches Ereignis und wurde in Esslingen bis zum Verlust der Reichsunmittelbarkeit am Sonntag nach Jakobi abgehalten. Die Schwörtagstraditionen in ehemaligen Reichsstädten wurden 2021 in das bundesweite Verzeichnis immaterielles Kulturerbe aufgenommen.

Das Esslinger Bürgerfest hat seinen Ursprung in der Feier zur Einweihung der Vogelsangbrücke im Jahre 1973 und findet seither jährlich statt. Auf verschiedenen Bühnen wird ein buntes Unterhaltungsprogramm geboten. Das kulinarische Angebot lockt mit einheimischen wie internationalen Spezialitäten, Flohmärkte laden zum Stöbern ein. Das Bürgerfest ist die größte Hocketse der Stadt für alle Esslingerinnen und Esslinger sowie Besucherinnen und Besucher. Das Festwochenende bietet ein facettenreiches Programm, Entdeckungen beim Flanieren, Spaß, kulinarischen Genuss und anregende Begegnungen.