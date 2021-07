Esslinger Beutau - die alte Weingärtnervorstadt

Mithilfe dieser Führung entdecken wir das alte, bezaubernde Viertel der "Esslinger Beutau" nahe des Marktplatzes in Esslingen, in dem die Weingärtner im Mittelalter lebten.

Durch Weinbau und Weinhandel wurde die Stadt Esslingen im Mittelalter groß. Im Weinberg arbeiteten die Menschen unter schwierigen Bedingungen. Das Quartier, indem die Weingärtner unter einfachen Bedingungen lebten, ist die "Beutau". Noch bis zur Mitte des 19. Jh. bildeten sie das Rückgrat der Esslinger Ökonomie . Vor allem in den Wochen der Weinlese ging es in den heute so beschaulichen Gassen hoch her.

Die kleinste der historischen Vorstädte ist jedoch seit dem Bau der Ringstraße etwas aus dem Blickfeld verschwunden. Zu Unrecht, denn das ehemalige Viertel der Weingärtner zeigt auf engstem Raum fast alles, wofür Esslingen steht: typische Altstadtgassen, Fachwerkhäuser, Pfleghöfe und Weinkelter sowie das einzige noch erhaltene Stück der Stadtbefestigung mit originalem Graben. Atemberaubende Ausblicke auf die Altstadt, die Burg und die Frauenkirche warten darauf, (wieder-) entdeckt zu werden. Auch das Geheimnis des Namens „Beutau“ wird gelüftet.