Esslinger BigBandSpecial

Schülerbigband des Gymnasiums Plochingen und die Landes-Lehrer-Bigband Baden-Württemberg

Eine kleine Tradition ist es schon, dass sich im Rahmen eines BigBandSpecials Musiker und Musikerinnen aus dem Schulbereich bei „Jazz in der Dieselstrasse“ vorstellen. Schon seit Jahren dabei ist die die Bigband des Gymnasiums Plochingen unter der Leitung von Burkhard Wolf, die swingend, groovend und natürlich auch rockend die Bandbreite des Bigband-Jazz präsentiert. Mit der LandesLehrerBigBand sind es in diesem Jahr die MusikpädagogInnen, die im zweiten Teil des Abends ihr Können unter Beweis stellen.

IG Big Band Gymnasium Plochingen

Jazz, Blues und Latin – diese Mischung zündet seit über 30 Jahren, wenn die Big Band des Gymnasiums Plochingen auftritt. Auf viele Höhepunkte können die Musikerinnen und Musiker zurückblicken. Das Ensemble unternahm Konzertreisen nach Österreich (Zwettl, Wien), Ungarn (Oroszlany, Budapest) und mehrfach nach Italien in die Partnerstadt Plochingens, Cividale del Friuli. Die Mitwirkung beim Wettbewerb „Jugend jazzt“, Mitwirkung beim Schülerjazzfestival Stuttgart, Open-Air-Auftritte und zahlreiche Probenfreizeiten zeugen von den vielseitigen Aktivitäten. Im Rahmen der Konzertreihe „Jazz in Plochingen“ bietet sich alljährlich die Möglichkeit, mit weltbekannten Jazzmusikern aus den USA zusammenzuspielen. Im Februar 2020 wurde die Bigband zu Tonaufnahmen ins SWR-Studio eingeladen. Seit 2013 leitet Musiklehrer Burkhard Wolf die Bigband.

Landes-Lehrer-Bigband Baden-Württemberg

Pure Leidenschaft für Bigband-Jazz war es, die Pate stand, als die Band 2001von Tilman Jäger, dem damaliger Jazzbeauftragten des Landes, gemeinsam mit Klaus-Dieter Mayer, dem Sänger der Formation, ins Leben gerufen wurde. Schon bei der ersten Probenphase war eine komplette Bigband zusammengekommen. Und sofort erkannten die beiden, dass in dieser Band ein immenses Potential steckt. Die meisten Mitspieler – allesamt Lehrer im baden-württembergischen Schuldienst - leiten selbst Bigbands oder Jazzcombos und spielen in professionellen Jazzensembles. So ist es auch kein Wunder, dass die Bigband mit knackigen Bläsersätzen, fetzigen Rhythmen gepaart mit der nötigen Präzision, eindrucksvollen Gesangsarrangements und einer großen Auswahl an Kompositionen der großen Bigbandschreiber aufwarten kann. Dazu kommen erstklassige professionelle Soli, die das Ganze abrunden.

Musikalisch geführt wird die Band vom Lead-Saxophonisten Stefan Zenth. Organisation und Management der Landes-Lehrer-Bigband Baden-Württemberg liegen in den Händen des Sängers und Conférenciers Klaus-Dieter Mayer.