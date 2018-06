Ein facettenreiches Programm mit Sport, Tanz und Musik wird ergänzt durch ein internationales kulinarisches Angebot.

Der Schwörtag im Schwörhof (bei entsprechender Witterung im Evangelischen Gemeindehaus am Blarerplatz) bildet den offiziellen Auftakt für das Bürgerfest, das die Stadt Esslingen am Neckar in der historischen Altstadt feiert. Es ist nicht nur die größte Hocketse in der Stadt, sondern zeigt vor allem die Vielfalt und Lebendigkeit des städtischen Vereinslebens.