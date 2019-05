Esslinger Canadier Cup 2019

Im Cup geht‘s ab!

Am Sa., 13. Juli steht ein sommerlicher Saisonhöhepunkt für Wassersportbegeisterte an: ein Wettstreit der ganz besonderen Art. Beim Esslinger Canadier Cup treten Teams auf der 200m Sprintstrecke gegen-einander an. Und ganz einfach - das schnellste Team gewinnt!

Die Teams können aus Gruppen von Freunden, Kollegen, Familien oder Vereinskameraden mit 6 bis 8 Personen bestehen. Alles, was die Teams brauchen, ist Spaß an der gemeinsamen Herausforderung und die Bereitschaft, zusammen einen fröhlich-sportlichen Tag zu erleben. Jeder ist willkommen! Das alles bietet der Esslinger Canadier Cup auf dem Neckar in Esslingen-Mettingen. Sonderwertungen gibt es für Damen, gemischte und Jugend-Teams und auch die kreativste Verkleidung wird prämiert.

Wir freuen uns auf Euer Kommen!

Für Speis und Trank ist bestens gesorgt!

Lass Dir dieses sommerliche Vergnügen nicht entgehen!

Anmeldeschluss: 1. Juli 2019

--> Gleich dein Team anmelden unter www.canadiercup.de und Frühbucher-Geschenk bekommen (bei Anmeldung bis 1. Juni).