Stephanie De Secondi, Claudia Schünemann, Hervé Punger und Frank Grossmann - das Esslinger Celloquartett im Debütkonzert

Anlässlich des 750-jährigen Jubiläums des Münsters St. Paul in Esslingen gibt das neu gegründete Esslinger Celloquartett sein erstes Konzert. Auf dem Programm stehen Werke von der Barockzeit bis in die Gegenwart, u. a. von Johann Sebastian Bach, Joseph Werner, Jules de Swert, Samuel Barber, Eduard Pütz, u.a. Das Konzert ist auch am So. 24.06.2018 um 11.00 in der Jugendmusikschule Göppingen zu hören. Der Eintritt für beide Konzerte ist frei.