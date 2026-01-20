Die Esslinger Federn sind eine Gruppe sehr unterschiedlicher Menschen, die sehr gern schreiben.

Sie haben sich unter der Leitung des Autors Dirk Werner aus Esslingen in einer Schreibwerkstatt zusammengefunden. Die Treffen finden Samstags ein Mal im Monat im Kulturzentrum Dieselstrasse statt. Dabei werden viele Themen – von schwer bis lustig, von erstaunlich bis konkret – künstlerisch bearbeitet. Dies, sowohl vor Ort in der Dieselstrasse als auch als Hausaufgaben für zuhause. Wichtiger Bestandteil ist, dass wir einander konzentriert zuhören. Respekt vor den jeweils anderen und ihren Texten ist elementar.

Es entstehen Wortarbeiten, die unbedingt im Gedächtnis bleiben.