Esslinger Frühling mit Gartentagen

Esslinger Frühling mit den Gartentagen Wer schöne Dinge rund um das Thema Garten und Wohnen sucht, der wird in der Ritterstraße und am Postmichelbrunnen bei den traditionellen Esslinger Gartentagen fündig. Schnäppchenjäger kommen auf dem Gartenflohmarkt am Blarerplatz auf ihre Kosten.