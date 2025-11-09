Mit einem bunten Programm lädt der Esslinger Herbst am Sonntag, den in die Esslinger Innenstadt ein.

Die örtlichen Geschäfte haben am verkaufsoffenen Sonntag, 9.11. von 12 bis 17 Uhr geöffnet und laden zum Bummeln und Einkaufen ein. Auch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk kann bereits gefunden werden. Auf dem Herbstmarkt rund um die Ritterstraße bis zum Alten Rathaus kann man auf Schatzsuche zwischen Kunsthandwerk, Antiquitäten und Trödel gehen. Rund um den Blarerplatz findet der beliebte Flohmarkt statt. Die kleinen Besucher:innen können sich auf dem HEIGES Spieleparadies am Hafenmarkt austoben. Gastronomische Stände runden das herbstlich-bunte Programm ab und sorgen gemeinsam mit der örtlichen Gastronomie für das leibliche Wohl.

Das Programm im Überblick: