Esslinger Meisterkonzert

Andrea Ritter, Flöte - Daniel Koschitzki, Flöte - Stefan Balazsovics, Geige - Victor Plumettaz, Cello - Christian Fritz, Klavier

Bach - Berio - Beatles Ein wilder Ritt durch drei Jahrhunderte Musikgeschichte

„Musik von heute mit Instrumenten von gestern in einer Darbietung von morgen“ – kürzer und treffender als die Ostfriesischen Nachrichten lässt sich kaum beschreiben, was die fünf Mitglieder dieses Ensembles dem Publikum mit Witz und Charme um die Ohren hauen. Von Bach bis zu den Beatles zeigen sie auf, dass es zu allen Zeiten und in allen Stilen großartige Musik gab und gibt – und dass man sie auf mehr als eine Art interpretieren kann.