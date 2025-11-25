Lange haben wir drauf gewartet – auf die Rückkehr von Gauklern, Feuer- und Stelzenkünstlern, Musikanten, Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerkern, Händlern und Wirten.

Sie ziehen die Menschen mit ihrem bunten Treiben auch 2024 wieder in ihren Bann. Und die traumhaft schöne Esslinger Altstadt bietet wie eh und je die stimmungsvolle Kulisse. Mit seinen ca. 180 Ständen und seinem täglichen Kulturprogramm zählt der Esslinger Mittelaltermarkt & Weihnachtsmarkt zu den größten und schönsten der Region.

Besondere Attraktionen auf dem Mittelaltermarkt sind der warme Badezuber auf dem Hafenmarkt, mittelalterliche Spiele, Bogenschießen, die Kerzenwerkstatt, das handbetriebene kleinste Riesenrad und vieles mehr. Überall duftet es verlockend nach heißem Glühwein, süßem Met und Beerensaft. Dazu erwartet die Besucher und Besucherinnen eine große Auswahl köstlicher Speisen, die überwiegend aus regionalen Zutaten frisch und lecker zubereitet werden.

Auf dem Weihnachtsmarkt ist ebenfalls bestens für das leibliche Wohl gesorgt: Ganz traditionell gibt es üppige Bratwurst mit Kraut oder Kässpätzle. Wer es lieber süß mag, freut sich auf knusprige Waffeln, gebrannte Mandeln und Lebkuchen. Stilvoll dekorierte Stände mit Kunsthandwerk, regionalen Erzeugnissen, Lichthäusern, Strickwaren oder Weihnachtsschmuck bieten das passende Geschenk für jeden Geldbeutel. Bei der Weihnachtsinsel rund um den Postmichelbrunnen dürfen sich die Kinder auf die lebende Krippe freuen und die Kleinsten können dort ihren Brief ans Christkind in den Wunschbriefkasten einwerfen.

An den Wochenenden vor Weihnachten zeigen über 30 Kunsthandwerker:innen auf dem Adventsmarkt in der Ritterstraße ihre Schätze.