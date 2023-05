Esslinger Poetry Slam

Wir feiern im Komma den ersten Esslinger Christopher Street Day und laden Euch zum queeren Poetry Slam ein.

Ein coming out zu haben bedeutet, „herauszukommen“, offen zu zeigen, dass man lesbisch, schwul, bi, trans*, inter* oder queer* ist. Also Ein Teil von LSBTIQ ist. Auch in Esslingen gibt es queeres Leben. Auch wir sind lesbisch, schwul, bi, trans*, inter* oder queer* und wir wollen es auf dem ersten Christopher Street Day Esslingens offen zeigen.

Am 17. Juni werden wir auf den Straßen Esslingens für unsere Rechte demonstrieren, auf dem Marktplatz eine Hocketse machen und am Abend im Komma und Lux feiern, dass es uns gibt. Auch am 16.Juni und am 18 Juni gibt es Programm