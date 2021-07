Esslinger Stadtralley für Erwachsene

Erkunden Sie die ehemals Freie Reichsstadt Esslingen mit ihren markanten Gebäuden, verwinkelten Gassen und ihrer bewegten Geschichte - mithilfe einer Statralley.

Ihr Weg durch Zeit und Raum lässt Sie die Stadt mit anderen Augen entdecken. Durch kreative Aufgaben, Nachfragen, geschicktes Kombinieren und das passende Wissen lernen Sie Esslingens schöne Seiten spielerisch kennen.

Wenn Sie Spaß an (kniffligen) Fragen haben, gerne Rätsel lösen und in kleineren Gruppen einen Wettstreit austragen möchten, dann sind Sie genau richtig. Und am Ende lockt eine Belohnung.