Esslinger Weingärtner eröffnen die Open-Air-Saison in der Webergasse!

Der Frühling naht mit großen Schritten! Wir verbinden ihn vor allen Dingen mit Leben und Aufbruch:die Sonne weckt die Natur aus dem Winterschlaf, die ersten Blumen zeigensich und es zieht uns nach draußen. Auch die Esslinger Weingärtner blicken erwartungsvoll auf die kommende Jahreszeit, da sie in dieser ihre neue Marke präsentieren.Erwartungsvoll darauf anstoßen lässt es sich beim Glühzauberin der Webergasse 7 in der Esslinger Altstadt. Zille Rump und ihr Team eröffnen am SA, den 05. März · 11:00 Uhr die neue Saison des Burgblicktreffs: Treiben Sie bei Lachs- und Käsebrötchen, deftiger Gulaschsuppe, Glühwein & Co. den Winter aus. Dazu noch derBlick auf die Esslinger Burg und sich auf Neues freuen - perfekt!