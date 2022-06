Esther Das Musical

Der Jugendchor sacred sound der katholischen Gemeinden in Göppingen führt gemeinsam mit unserem Kinderchor, sowie dem Kinder- und Jugendzirkus Arcobaleno ein eigenes Musical auf. "Esther", ein Musical von Adonia, wird von Musik der Kirche produziert und aus den Reihen von sacred sound neu inszeniert. Es wird an zwei Abenden gezeigt in Hl. Geist, Ursenwang und St. Maria, Innenstadt gezeigt.

Jugendchor und Jugendzirkus treffen auf Videoanimation, Band und Schauspiel

Aktuelle Informationen zum Musical finden Sie auch auf Instagram und Facebook.