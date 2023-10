Esther Lorenz & Peter Kuhz

Mit ihrer neuen musikalischen Reise präsentiert die Sängerin Esther Lorenz israelische und spanisch-jüdische Musikkultur.

Auch das Ostjudentum mit seiner reichen lyrischen - geistlichen Welt findet Raum.

Weniger bekannt ist die Musik der sephardischen Juden, die sich nach ihrer Vertreibung aus Spanien im Mittelalter in ganz Südeuropa, in Israel sowie in New York ansiedelten.

„Adio Querida“ - der Abschied von der Geliebten - wurde der Inbegriff dieser musikalischen Überlieferungen der Sepharden. Noch heute erinnert der spanische Flamenco an die maurischen Klänge dieser fast vergessenen Kultur.

Erläuterungen über Bräuche, Lyrikrezitationen und Streifzüge durch die jüdische Geschichte vom Mittelalter bis heute, sowie die berühmte jüdische Prise Humor, vervollständigen dieses kulturelle Kaleidoskop. Begleitet wird Esther Lorenz hochvirtuos und einfühlsam von Peter Kuhz an der Gitarre.

"Esther Lorenz' Samtstimme spannt mühelos den Bogen über etliche Oktaven, sicher auch im raschen Tempowechsel. Musik und Texte aus der Welt des Judentums weckten in den Zuhörern die Faszination für das Vertraute einer geheimnisvollen Kultur.“ (SZ)