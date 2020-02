Estikay

Gut zwei Jahre sind seit dem Debütalbum von ESTIKAY ins Land gegangen. Was der Bonvivant in der Zwischenzeit gemacht hat? Natürlich hat er das Leben genossen, und zwar in vollen Zügen...

Ein Lifestyle, den der 28-jährige Hamburger auch auf seinem neuen Album „Blueberry Boyz“ zelebriert. Alles beim Alten also? Fast: “Es gibt auch nachdenkliche Songs, in denen ich mich mit persönlichen Enttäuschungen auseinandersetze und darüber nachdenke, welche Dinge das Leben eigentlich lebenswert machen.“ Der Soundtrack für Turn-Up-Tracks und introvertierte Songs sind gleichermaßen warme Soul-Samples in der Tradition des HipHop der 90er Jahre, die auf moderne und zeitgemäße Drums treffen. Produziert wurde der Großteil des Albums von Blueberry-Boyz-Mitglied Don Alfonso, den Jugglerz und The Daltons.