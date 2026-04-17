Mitreißende Beats, pointierte Texte und eine Bühnenpräsenz, die ihresgleichen sucht – Estikay steht für authentischen deutschen Hip-Hop, der unter die Haut geht. In seinen Songs verbindet er persönliche Geschichten mit gesellschaftskritischen Themen und zeigt dabei eine fast schon therapeutische Ehrlichkeit, die sein Publikum berührt und zum

Nachdenken anregt. Ob mit Live-Band oder klassischem DJ- Setup: Jeder Auftritt wird zum Erlebnis. Die Mischung aus kraftvollen Rhymes, musikalischer Vielseitigkeit und einer Prise Humor sorgt für eine unverwechselbare Atmosphäre, die Fans und Neuentdecker gleichermaßen begeistert. Mit seinem aktuellen Album manifestiert und zahlreichen gefeierten Live-Shows hat sich Estikay längst einen festen Platz in der deutschen Hip-Hop-Szene erarbeitet. Wer ehrlichen Rap, Golden Age Beats und echte Emotionen sucht, sollte dieses Konzert nicht verpassen!