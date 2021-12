Get shorties Lesebühne

Die Lesebühne wurde 2001 von Ingo Klopfer gegründet - und wo wurde nicht schon überall gelesen! Im Friseursalon, in der Sauna, am Neckarstrand, auf dem Laufsteg, in verrauchten Jugendzentren (ja, so lange gibt es die Lesebühne schon), sogar in Seniorenresidenzen - man weiß wirklich nie, wo man noch hinkommt! Nach über 300 Lesungen, an die zehntausend verkauften Anthologien und Einzelausgaben von insgesamt 27 Autorinnen und Autoren im eigenen Verlag ... geht die Lesebühne weiter! Denn wenn eins nicht totzukriegen ist, dann doch wohl die Kurzgeschichte.

Auch im Café Provinz findet die Lesebühne regelmäßig statt. Mit Live-Musik.

Es gilt die 2Gplus-Regel und die weiteren Bestimmungen der Corona-Verordnung (Maskenpflicht, Erfassung Kontaktdaten, Abstand halten usw.)

Anmeldung unter info@cafe-provinz.de erforderlich.

Weitere Infos unter www.getshorties.de.