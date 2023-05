Ethik im Dialog: Blaulicht im Rotlicht

Der Prozess um das Stuttgarter Bordell Paradise ging in die deutsche Kriminalgeschichte ein. In einzigartiger Kooperation zwischen den Abteilungen der Stuttgarter und Augsburger Kripo gelang es, die Machenschaften der Bordellbetreiber aufzudecken. Ein menschenverachtendes System aus Menschenhandel und Zwangsprostitution wurde enttarnt. Der Mythos vom Happy Sex im Wellnesstempel war erledigt. An diesem Abend kommen Kriminaler mit direktem Einblick in die Szene zu Wort, die in hohem Maße dazu beigetragen haben, Licht in dieses Dunkelfeld zu bringen. Vor Ort ist auch Detektive Simon Häggström von der Stockholmer Polizei. Er wird über die Erfahrungen in Schweden berichten, wo seit 1999 das sogenannte Nordische Modell umgesetzt wurde.

Podium:

Helmut Sporer – Leiter des Kommissariats 1 der Kripo Augsburg

Inge Bell – DiakaMünchen, Menschenrechtsaktivistin, Journalistin, Terre des Femmes, Solwodi

Wolfgang Fink – Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Leitender Ermittler beim Paradise-Prozess

Simon Häggström – Autor/in & Polizist