Ethik im Dialog: Isst du das noch?

Ernährung zwischen Haltung und Zukunft.

Wie wir uns ernähren, ist längst mehr als eine private Entscheidung – es ist eine Frage von Verantwortung, globalen Zusammenhängen und zukünftiger Lebensqualität.

Wir beleuchten und diskutieren aktuelle Themenbereiche unserer Ernährung: „regional und global“ sowie „Nachhaltigkeit und foodtrends“

Und wir legen den Fokus auf den gesellschaftlichen Aspekt unserer Ernährungsstrategien:

Wie sozial, nachhaltig und zukunftsorientiert kann unsere Ernährung gestaltet werden?

Was können wir uns leisten?