Ethik im Dialog: Isst du das noch?

Ernährung zwischen Haltung und Zukunft.
Wie wir uns ernähren, ist längst mehr als eine private Entscheidung – es ist eine Frage von Verantwortung, globalen Zusammenhängen und zukünftiger Lebensqualität.
Wir beleuchten und diskutieren aktuelle Themenbereiche unserer Ernährung: „regional und global“ sowie „Nachhaltigkeit und foodtrends“
Und wir legen den Fokus auf den gesellschaftlichen Aspekt unserer Ernährungsstrategien:
Wie sozial, nachhaltig und zukunftsorientiert kann unsere Ernährung gestaltet werden?
Was können wir uns leisten?