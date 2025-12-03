Ethik im Dialog

WARUM LASSEN WIR DAS ZU?

Scala Theater Ludwigsburg Stuttgarter Straße 2, 71638 Ludwigsburg

Seit Corona, der Energiepreisexplosion und der sich nur langsam beruhigenden Inflation dringt die Armut verstärkt und oft  versteckt in die Mitte unserer Gesellschaft vor. 

Der Reichtum konzentriert sich immer stärker bei wenigen (Unternehmer-)Familien. Die wachsende Ungleichheit ist ein Kardinalproblem unserer modernen Gesellschaft, wenn nicht sogar der gesamten Menschheit. In Deutschland sind z.b. der gesellschaftliche Zusammenhalt und die Demokratie bedroht. Armutsbetroffene sehen sich mit bedeutend weniger Chancen auf Bildung, Arbeit, Karriere, persönliche Entwicklung etc. konfrontiert.

Mit Prof. Dr. Christoph Butterwegge, Ramona Wuttig, Nikolai Reith u.a.

Info

Scala Theater Ludwigsburg Stuttgarter Straße 2, 71638 Ludwigsburg
Vorträge & Lesungen
Google Kalender - Ethik im Dialog - 2025-12-03 19:00:00 Google Yahoo Kalender - Ethik im Dialog - 2025-12-03 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Ethik im Dialog - 2025-12-03 19:00:00 Outlook iCalendar - Ethik im Dialog - 2025-12-03 19:00:00 ical

Tags