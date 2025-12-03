Ethik im Dialog

Seit Corona, der Energiepreisexplosion und der sich nur langsam beruhigenden Inflation dringt die Armut verstärkt und oft versteckt in die Mitte unserer Gesellschaft vor.

Der Reichtum konzentriert sich immer stärker bei wenigen (Unternehmer-)Familien. Die wachsende Ungleichheit ist ein Kardinalproblem unserer modernen Gesellschaft, wenn nicht sogar der gesamten Menschheit. In Deutschland sind z.b. der gesellschaftliche Zusammenhalt und die Demokratie bedroht. Armutsbetroffene sehen sich mit bedeutend weniger Chancen auf Bildung, Arbeit, Karriere, persönliche Entwicklung etc. konfrontiert.

Mit Prof. Dr. Christoph Butterwegge, Ramona Wuttig, Nikolai Reith u.a.