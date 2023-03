Erlebe die Kraft der Musik und verbinde dich mit Menschen aus aller Welt!

Das Ethno Music Spring Camp in Crailsheim wird ein generationsübergreifendes Projekt. Es richtet sich an alle Menschen (Kinder, Jugendliche und Erwachsene) und verfolgt das Ziel, durch gemeinsames Singen und Musizieren einander näherzukommen, das Selbstbewusstsein zu stärken und unabhängig der Lebenssituationen einen Zugang zur Musik zu ermöglichen. Bei uns ist jeder willkommen!

Am Wochenende vom 28.04.-01.05.2023 lernst du Lieder aus der Folk-Musik aller Welt kennen und studierst ein Repertoire ein. Am Ende der 4 Tage wird das einstudierte Repertoire am 1. Mai beim Abschlusskonzert präsentiert.

Unser Programm in den 4 Tagen:

Gemeinsam Singen

Musizieren

Tune Learning Session

Jam Session

Workshops & Abschlusskonzert

Erlebe Musik mit Spaß & Spiel und freue dich auf Zeit für gegenseitigen Austausch! Für das leibliche Wohl wird gesorgt.

Wir freuen uns über Kinder und Jugendliche, junge und erfahrene Menschen aus aller Welt. Komm – Mach Musik – Sing mit, Spiel mit und hab Spaß beim ersten Ethno Musik Spring Camp in Crailsheim.

Melde dich jetzt an unter ethnomsc@gmail.com und sei dabei beim ersten Ethno Musik Spring Camp in Crailsheim!

Was ist das Ethno Music Spring Camp?

Was heißt Tune Learning?

Die Lieder werden nach Gehör und ohne Noten gelernt, damit auch Menschen ohne Vorkenntnisse teilnehmen können. Lass dich von unseren erfahrenen Musikpädagogen leiten und erlebe, wie Musik sprachliche und kulturelle Barrieren überwinden kann.