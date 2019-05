Antonio Vivaldis Vier Jahreszeiten

ANTONIO VIVALDI Sinfonia h-Moll für Streicher RV 169 »Al Santo Sepolcro« &

Violinkonzerte op. 8 »Die vier Jahreszeiten«.

Merlin Ensemble Wien

Martin Walch Violine & Musikalische Leitung

Harald Lesch Erzähler

Seit mehr als 10 Jahren packt uns Harald Lesch komplexe Themen aus Philosophie und Wissenschaft in leicht verständliche Häppchen. Dass auch der Klimawandel dabei nicht spurlos an dem Astrophysiker und Wissenschaftsjournalisten vorbeigeht, versteht sich von selbst. Unmissverständlich formuliert er immer wieder auch unbequeme Wahrheiten: »Wir behandeln unseren Planeten wie eine große Abfallhalde. Wider besseren Wissens zerstören wir unsere eigene Lebensgrundlage.« In Ludwigsburg wendet er sich dem Wetter nun auch aus musikalischer Perspektive zu. Gemeinsam mit dem Merlin Ensemble Wien werden Antonio Vivaldis Violinkonzerte »Die vier Jahreszeiten« zum Rahmen für außergewöhnliche Erzählungen rund um unser Klima. Unter den Natureindrücken aus dem 18. Jahrhundert stellt sich einmal mehr die drängende Frage, ob wir nicht lange schon viel leidenschaftlicher für unsere Jahreszeiten kämpfen sollten.

Eine Produktion der Ludwigsburger Schlossfestspiele mit dem Merlin Ensemble Wien

Im Anschluss an das Konzert am 6. Juli findet ein Ausklang statt.