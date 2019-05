Dass er der Musik verbunden ist, weiß man nicht erst seit er Ehrenmitglied des Deutschen Musikrats wurde.

Norbert Lammert wollte ursprünglich Dirigent werden, doch es verschlug ihn in die Politik. Und dort setzte er jenes Instrument ein, das er so gut beherrscht, wie nur wenige im politischen Alltag: Das Wort. Die Sprache ist ihm ein Präzisionsinstrument. In dieser Hinsicht ähnelt er sowohl einem Chirurgen als auch einem Musiker. Als engagierten Freund der Literatur durften wir ihn in den letzten Jahren schon zweimal bei den Festspielen begrüßen: Mit einer Kleist-Lesung und einer Auswahl von literarischen Werken zum Thema »Welt aus den Fugen«. In diesem Jahr widmet er seine Matinee den wirkungskräftigen Anfängen großer Texte.