"Etwas ist immer": Kurt Tucholsky in Texten und Liedern

Kurt Tucholsky (1890 als Sohn eines jüdischen Bankiers in Berlin geboren, 1929 nach Schweden emigriert, wo er 1935 durch Selbstmord starb) war einer der scharfzüngigsten und hellsichtigsten Beobachter der Weimarer Republik; ein pessimistischer Aufklärer, der leidenschaftlich für eine humane Gesellschaft kämpfte und schon lange vor der "Machtergreifung" der Nazis auf die Gefahren antidemokratischer, fremdenfeindlicher und rassistischer Tendenzen hinwies. (Kein Wunder, dass die 1933 seine Bücher verbrannten; obwohl er schon ab 1932 keine Zeile mehr veröffentlichte und seine Briefe mit "ein aufgehörter Deutscher" unterzeichnete.) Bissig, ironisch, mal boshaft, mal liebevoll. Und immer mit dem Finger in der Wunde: So zeichnet Tucholsky Deutschland und die Deutschen. Und eigentlich ist alles, was er schreibt, so verblüffend aktuell, als hätte er erst gestern unseren Gesprächen im Büro oder in der Straßenbahn gelauscht.

Rudolf Guckelsberger, in der Hechinger Synagoge durch seine vielfältigen Lesungen bestens bekannt, präsentiert Bekanntes und Unbekanntes aus der Feder dieses Großmeisters der kleinen Form. Dazu werden Stephanie Simon, Sopran und Philip Dahlem, Klavier einige der schönsten Vertonungen Tucholsky’scher Gedichte (u. a. von Hanns Eisler) zum Besten geben.

Rudolf Guckelsberger - Lesung

Stephanie Simon - Gesang

Philipp Dahlem - Klavier