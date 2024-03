EU und Kommune - wie wirkt Europa vor Ort?

Europa spielt eine zunehmend bedeutende Rolle in unseren Städten und Gemeinden. Die meisten Regelungen, die in der Europäischen Union getroffen werden, haben unmittelbare Auswirkungen auf die Kommunen. Sie betreffen entweder direkt die Zuständigkeitsbereiche vor Ort oder berühren die Kommunen indirekt als eine der Ebenen, die EU-Recht umsetzen. Dies macht Europapolitik zu einem wesentlichen Bestandteil der Kommunalpolitik.

Wir freuen uns daher, Sie zu einer Diskussionsveranstaltung einzuladen, bei der hochkarätige Gäste Einblicke in die Verflechtungen von Europa und unserer Stadt Pfullingen geben werden.

Herr Bürgermeister Stefan Wörner wird an diesem Abend aus erster Hand über seine Erfahrungen berichten und sowohl positive als auch negative Beispiele der EU-Gesetzgebung mit Ihnen teilen. Seine persönlichen Erfahrungen bieten einen Einblick in die direkte Auswirkung europäischer Entscheidungen auf unsere Stadt.

Zudem freuen wir uns, Herrn Renke Deckarm, den Geschäftsführenden Leiter der Regionalvertretung, begrüßen zu dürfen. Seine Expertise wird es ermöglichen, die Rolle der Europäischen Union zu klären und die Aufgaben der Kommission besser zu verstehen. Herr Deckarm wird auch auf aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen eingehen, die unsere Kommune betreffen.

Unterstützt wird diese Veranstaltung durch das fachliche Know-how von Frau Prof. Dr. Annegret Eppler, hauptamtliche Professorin an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl. Ihre Expertise in Öffentlichem Recht und Europarecht wird dazu beitragen, Theorie und Praxis miteinander zu verbinden und auf potenzielle Schwierigkeiten hinzuweisen.

Die Diskussionsrunde wird von Melinda Weber, Lokalredakteurin des GEA, moderiert.