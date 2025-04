Eugen Ochs - Arbeiter, Gewerkschafter und Widerstandskämpfer aus Ludwigsburg

Der gebürtige Stuttgarter Eugen Ochs (1905-1990) engagierte sich als gelernter Maschinenschlosser bei Daimler schon früh in den Gewerkschaften und trat dann auch der KPD bei. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten geriet er schnell ins Visier der Gestapo. Im Dezember 1934 wurde er verhaftet und verbrachte die gesamte NS-Zeit in diversen Gefängnissen und Lagern, ehe er am 11. April 1945 im KZ Buchenwald von den Amerikanern befreit wurde. Nach dem Krieg beteiligte er sich am Wiederaufbau gewerkschaftlicher Strukturen in Stuttgart. Später war er erster Bevollmächtigter der IG Metall in Ludwigsburg. Konrad Ott, selbst Gewerkschafter aus Ludwigsburg, stellt seine Biographie vor.