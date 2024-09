Eule findet den Beat – mit Gefühl

Die Eule ist zurück! Viele Kinder haben im letzten Jahr in der TauberPhilharmonie bereits Freundschaft mit ihr geschlossen. Doch ihr vertrauter Wald kommt ihr plötzlich so still vor – sie vermisst die Musik.

Auf ihrer neuen Ukulele möchte sie deshalb einen eigenen Song schreiben. Doch wie funktioniert dieses Komponieren mit Text und Melodie eigentlich? Die vielen Waldbewohner machen es vor und zeigen: Musik ist die Sprache der Gefühle! Wir treffen die frischgebackenen, glücklichen Eichhörnchen-Eltern. Der Igel beschwert sich in seinem wütenden Song über zu viel Müll im Wald. Und das Murmeltier besiegt durch die Musik seine Angst vor Monstern.

So entsteht ein mitreißendes Konzert in Eules Wald und unserem Konzertsaal. Für Klein und Groß – mit viel Musik und jeder Menge Gefühle.