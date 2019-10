Eulen - Lautlose Jäger in der Nacht

Sie gelten als Symbol der Weisheit, aber auch so mancher Aberglaube hängt ihnen an. Ihr Ruf aus dem dunklen Nichts der Nacht lässt viele erschaudern. Dennoch gibt es kaum eine andere Tiergruppe, die den Menschen schon seit Jahrtausenden so fasziniert: ihr Leben im Verborgenen, ihr lautloser Flug, ihre putzige Gestalt, ihr ruhiger und gelassener Blick. Tatsächlich unterscheiden sich Eulen sehr deutlich von allen anderen Vögeln. 60 Millionen Jahre reicht ihr Stammbaum zurück. Sie entwickelten eine besondere Anatomie und herausragende Sinnesleistungen, die es ihnen ermöglichten, die Nacht zum Tag zu machen und die unterschiedlichsten Lebensräume auf allen Kontinenten zu besiedeln. Von rund 200 Eulenarten weltweit, leben zehn auch in Deutschland. Eine Führung über das Leben und die einzigartigen Anpassungen der Jäger der Nacht.