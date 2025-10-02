„Die Geräusche der Nacht hören, einfach mal gespannt lauschen“: Darum geht es dem Rothenburger Harald Krasser bei seiner Eulenwanderung am 2. Oktober. Um 19.30 Uhr bricht der Jäger von der Kirche St. Wolfgang in Rothenburg gen Steinbachtal auf.

Seit 1972 hat er rund um Rothenburg sein Jagdrevier. Harald Krasser kennt ihr jeden Baum. Und er weiß, wo die Eulen wohnen: „Schleiereule, der Waldkauz, Raufußkauz und vor allem der Uhu leben im Steinbachtal. Sie haben hier ihr Territorium und markieren das auch mit ihren Schreien. Zur Zeit der Wanderung ist Brutzeit. Da geht es in der Kommunikation auch darum, dass man Partner wirbt“, freut sich Harald Krasser auf die zweistündige Runde. Festes Schuhwerk, eine Taschenlampe und Kleidung, die zur Witterung passt, empfiehlt Harald Krasser den Interessierten. Und ein bisschen nervenstark sollte man vielleicht auch sein: „Im Hochstand hat mich eine Eule auch schon einmal überrascht und ist mir an den Hut geflogen. Denn Eulen sind neugierig und ihr Flug ist geräuschlos.“

Wegstrecke ca. 5 km, Dauer: ca. 2 Stunden. Anmeldung erforderlich:garten@rothenburg.de