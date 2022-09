North Korea Dance

Eun-Me Ahn Choreografie & Ausstattung

Young-Gyu Jang Musik

Jinyoung Jang Licht

Jinwon Lee Video

Eun-Me Ahn Company

Ob in Nordkorea getanzt wird? Wir verbinden das Land des größenwahnsinnigen Diktators, das so völlig abgeschottet von der übrigen Welt lebt, mit Atomwaffen und einem leidenden Volk. Die Südkoreanerin Eun-Me Ahn hat sich mit der Tanzkultur des Nordens auseinandergesetzt und zeigt in »North Korea Dance« den Tanz in der anderen Hälfte ihrer Heimat: Fächertänze und stramme Militärparaden, Volkstanz und sublime asiatische Zeremonien. Das Gold der Tempel wird zum Flittergold der Aufmärsche, ein Regime inszeniert sich in kitschigen Farben und mechanischem Gehorsam, doch auch die alten Traditionen leben weiter.

Bei aller Avantgarde gründet die Kunst von Eun-Me Ahn auf dem tradierten Tanz ihrer Heimat. In starken Bildern konfrontiert sie das Heute mit dem Gestern. Verstörende Elemente mischen sich in die schnurgeraden Ordnungen, durch Witz und Nüchternheit stellt die Choreografin den falschen Schein infrage, bei aller Gesellschaftskritik doch getrieben vom Wunsch nach Annäherung und Frieden. Seit 75 Jahren ist das Land geteilt, nun weiß man nichts mehr voneinander und würde doch gern die Koreaner aus dem Norden besser verstehen. In den bunten Kleidern ihrer Heimat breitet Eun-Me Ahn ihr ganz persönliches Panorama des koreanischen Tanzes aus, dokumentarisch und nostalgisch, grell und ironisch, voller Brüche und Sehnsucht nach einer ungeteilten Heimat.