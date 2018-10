Eunike Engelkind

× Erweitern Käthchen Heilbronn 2016

Das Käthchen, das sich durch nichts beirren lässt, den ihr vorgezeigten Weg zu gehen, der zu ihrem Bräutigam führt.

Dieser, der Graf Wetter von Strahl, aber will davon nichts hören, da sie ihm aristokratisch gesehen nicht ebenbürtig ist. Und Kunigunde von Turneck, die ihn durch der Schönheit Schein ordentlich zu betören weiß… Nun, ist der Weg Käthchens auch noch so hart, sind die äußeren Umstände von Bitternis gezeichnet – sie geht weiter. Im Laufe dessen hat sie einige Proben zu bestehen. So geht sie durch Feuer, Luft und Wasser, stets geleitet durch ihren Willen und die Gefühlssicherheit, das Richtige zu tun. Anstatt wie Kunigunde heimtückisch manipulierend, vertraut sie ihrer Bestimmung. Dieses Wissen um das, was sein soll, macht sie so allmächtig und erhaben wie Kleists Amazone Penthesilea.