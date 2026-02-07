EURE FORMATION und Theater Lukas Ullrich - Hilfe, die Herdmanns gärtnern!

Was passiert, wenn ausgerechnet die schlimmsten Kinder aller Zeiten plötzlich einen Schulgarten gestalten sollen?

Die berüchtigten Herdmann-Kinder sind laut, chaotisch, unberechenbar – und garantiert keine klassischen Klimahelden. Genau mit ihnen sollen Charlie und Bosse einen vorbildlichen Lehrgarten anlegen: mit geraden Wegen, ordentlichen Beeten und sauberer Struktur. Ein nachhaltiges Schulprojekt, wie aus dem Lehrbuch.

Doch dann kommen die Herdmanns.

Und plötzlich wächst im Garten alles anders als geplant.

Brennnesseln werden zu „Geheimsuppen“, aus stinkender Jauche entstehen Samenbomben, Müll verwandelt sich in Gewächshäuser – und irgendwo zwischen Chaos, Mut und jeder Menge verrückter Ideen entsteht etwas völlig Unerwartetes: ein lebendiger Mitmachgarten, der mehr über Natur und Zusammenleben erzählt als jeder perfekte Lehrgarten.

Mit viel Humor, Musik, Fantasie und überraschenden Wendungen zeigt dieses Theaterstück, dass Natur manchmal gerade dann am besten wächst, wenn nicht alles perfekt geplant ist.

„Hilfe, die Herdmanns gärtnern“ ist ein turbulentes Theaterabenteuer über Mut, Chaos, Freundschaft und die große Frage: Wie wächst eigentlich Zukunft?

Eine lebendige Theaterproduktion für Schulklassen der Stufen 3–6, die zum Lachen, Staunen und Mitdenken einlädt.

Ein Stück über Natur, Nachhaltigkeit und die Kraft unkonventioneller Ideen.