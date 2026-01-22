Eure Jungs – schwäbische Akustikmugge

12 Jahre „Eure Jungs“

12 Jahre fantastische Hautnah-Konzerte ! 12 Jahre gut gelaunte Akustikmucke !

12 Jahre eigene, schwäbische Songs mit Texten, in denen sich jeder wieder findet ! 12 Jahre begeisterte Besucher unserer Konzerte: „Hammertexte“, „Megamelodien“, „ich war total geflasht“, „was für ein geiler Abend“, „tolle Musiker, die mit Begeisterung und Können glänzen“, „eins von den geilsten Konzerten, die ich je hatte“ (kleines Best of unseres Gästebuches ).

Es gibt also was zu feiern, wir freuen uns auf Euch !!!