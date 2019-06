Gechillte Hautnah-Konzerte mit hohem Unterhaltungsfaktor: Die Stuttgarter Akustikband schwebt mit ihrem Publikum durch ein breites Spektrum an Musik-Genres in ganz ungewöhnlicher Besetzung mit 2 Akustikgitarren, Akkordeon, Rhythmus-Herdplatte und Bass. Im Mittelpunkt dabei stehen die durchweg eigenen und sehr eingängigen Songs mit den sehr unterhaltsamen und ehrlichen hochdeutschschwäbischen Texten. Mit Ihren in Summe über 100 Jahren Bühnenerfahrung begeistern „Eure Jungs“ seit 2014 mit großem Erfolg das „Ländle“.

„Hi Jungs, der gestrige Abend ... war ssuuuper! Eure tolle Musik, die Texte und eure gute Laune haben mich mitgerissen. Egal, ob bei den fetzigen, stimmungsvollen Liedern, oder bei den langsameren, gefühlvolleren Liedern, man wurde auf sympathische Art animiert, mitzusingen und mitzumachen. Ihr habt es geschafft !!! einen mega eindrucksstarken, lustigen Auftritt auf die Bühne zu legen :-)“ .

Mehr Info´s, Musik, Video unter www.eure-jungs.de.

Die „Jungs“ im Einzelnen:

Falk Scheuber Songs, Gesang, Gitarre

Saffa Baschiri Gitarre, Gesang

Rolf Gommel Bass

Thomas Amann Akkordeon

Franco Ragazzo Percussion-Herdplatte, Gesang