Eure Mütter: Bitte nicht am Lumpi saugen! – Corona-Edition

Die neue Show geht weiter!

Im Januar 2020 feierten EURE MÜTTER die Premiere ihres mittlerweile siebten Programms „Bitte nicht am Lumpi saugen!“, kurz danach kam der Corona-Lockdown. Jetzt dürfen die drei schwarzgewandeten Herren Andi Kraus, Don Svezia und Matze Weinmann aber wieder durchstarten, denn unter Einhaltung der geltenden Hygienebestimmungen wurde ein Konzept erarbeitet, das Auftritte wieder möglich macht. EURE MÜTTER freuen sich jedenfalls sehr, endlich wieder auf Tour gehen zu können!

Bedingt durch die Auflagen muss das Programm etwas kürzer werden, daher lassen EURE MÜTTER einfach die Pause weg. Und noch zwei oder drei Nummern, von denen Matzes Oma nach der Premiere ohnehin gesagt hatte: „Ernsthaft: Was soll das?“ Ein paar Nummern sind also leider rausgeflogen, was übrig bleibt, ist der heißeste Scheiß seit der Erfindung von Hundehalsbändern in Männergrößen.

Seid dabei, wenn die Mütter einmal mehr absolut alles geben – komplett zügellos, verdammt lustig und kein bisschen zimperlich.