Comedy-Fans kommen von Mitte Februar bis Anfang Mai in Mosbach voll auf ihre Kosten. Mit dem Comedy-Trio Eure Mütter, Johann König und Kurt Krömer werden gleich eine ganze Handvoll Comedians das Publikum in der Alten Mälzerei zum Lachen bringen – oder mit bissigem Humor auch gelegentlich dafür sorgen, dass ihnen das Lachen im Hals stecken bleibt.

Die Katze ist aus dem Sack! Aber der Hund fast schon im Beutel: „Bitte nicht am Lumpi saugen!“ - die neue Show von EURE MÜTTER ist da. Am Sonntag, 13. Februar 2022, kommt das Comedy-Trio aus Stuttgart mit dieser Show um 20 Uhr auch nach Mosbach in die Alte Mälzerei. EURE MÜTTER, das sind Andi Kraus, Don Svezia und Matze Weinmann. Die drei Komiker absolvieren Jahr für Jahr jede Menge Live-Auftritte in der gesamten Republik, vom Circus Krone in München bis zum Schmidts Tivoli in Hamburg, vom E-Werk in Köln bis zu den Wühlmäusen in Berlin. Im mittlerweile siebten Programm der drei schwarzgewandeten Herren Andi Kraus, Don Svezia und Matze Weinmann, stecken erneut jede Menge Songs und Sketche, wie sie einfach niemand sonst schreiben kann. Geschweige denn spielen. Immer mitten aus dem Leben, aber stets außerhalb des Gewöhnlichen. Seid dabei, wenn die Mütter einmal mehr absolut alles geben – komplett zügellos, verdammt lustig und kein bisschen zimperlich.

