Comedy-Fans kommen von Mitte Februar bis Anfang Mai in Mosbach voll auf ihre Kosten. Mit dem Comedy-Trio Eure Mütter, Johann König und Kurt Krömer werden gleich eine ganze Handvoll Comedians das Publikum in der Alten Mälzerei zum Lachen bringen – oder mit bissigem Humor auch gelegentlich dafür sorgen, dass ihnen das Lachen im Hals stecken bleibt.

Johann König ist der Poet unter den Komikern. Seit 1998 spielt sich der mehrfach ausgezeichnete Künstler in die Herzen einer immer größer werdenden Fangemeinde. Mit seinem aktuellen Programm „Jubel, Trubel, Heiserkeit“ kommt er am Freitag, 8. April, um 20 Uhr nach Mosbach in die Alte Mälzerei. Seine Soloprogramme sind gespickt mit knackigen Pointen und ganz viel Sprach- und Wortwitz. Keine Frage, hier ist ein wahrer Meister seines Fachs am Werk. Und genau das ist es, was Johann König so besonders macht: Fernab des Mainstream-Kabaretts entwickelte König ein hervorragendes Programm nach dem anderen, wie beispielweise "Jubel, Trubel, Heiserkeit", und erhielt dafür bereits den Deutschen Comedypreis. Mal setzt er sich kritisch und tiefsinnig mit seiner Umgebung auseinander, mal schlägt er mit der Keule des Trivialen und des Flachwitzes um sich. Lustig und unterhaltsam ist er immer.

Karten gibt es in Mosbach bei der Tourist Information, bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen und online auf www.provinztour.de. Für das Gastspiel von Kurt Krömer gibt es nur noch wenige Restkarten. Ticket Hotline 0 62 61 / 91 88 11. Für die Veranstaltungen gelten die zum Konzertzeitpunkt gesetzlich gültigen Coronaregeln. Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich. Kinder unter drei Jahren haben grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt